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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Связанные с Millhouse компании стали резидентами САР во Владивостоке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке пополнили международные компании общества с ограниченной ответственностью (МКООО) "Вестек" и "Далвертон".

По данным ЕГРЮЛ, обе компании зарегистрированы 12 декабря в поселке Парис на острове Русский.

"Вестек" зарегистрирована в порядке редомициляции кипрской Westec Four Winds Limited, "Далвертон" - кипрской Dulverton Limited. Директор обеих компаний - Юрий Горобцов. Основной профиль юрлиц - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Владельцем новых компании в ЕГРЮЛ с 12 декабря была указана кипрская Capricornus Investments Limited, а с 19 декабря - ООО "Вестерн эстейт" (Московская область).

Владельцем 0,05% уставного капитала "Вестерн эстейта" в ЕГРЮЛ указано ООО "Миллхаус", эта же компания имеет право действовать от имени "Вестерн эстейта". Собственники остальных долей этой компании в ЕГРЮЛ не раскрываются, как и владельцы "Миллхауса".

Millhouse основана бизнесменом Романом Абрамовичем и его партнерами в 2001 году, имеет диверсифицированную структуру активов.

САР были созданы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Millhouse САР Миллхаус Роман Абрамович Приморский край
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