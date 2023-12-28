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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

QatarEnergy договорилась на пять лет о поставках Shell 18 млн барр. нефти в год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - QatarEnergy подписала пятилетнее соглашение о поставках нефти Shell International Eastern Trading Company (Сингапур) в объеме до 18 млн баррелей (около 2,5 млн т - ИФ) в год.

"Мы рады подписать наше первое пятилетнее соглашение о поставках нефти. Это соглашение укрепляет наши отношения с Shell, которая не только надежный покупатель нефти, но также и основной клиент и стратегический партнер QatarEnergy", - приводит пресс-служба катарской компании слова ее руководителя Саада Аль-Кааби.

QatarEnergy и Shell являются долгосрочными партнерами благодаря нескольким совместным инвестициях в Катаре и на мировом рынке, включая СПГ-проекты QatarEnergy, проект Pearl GTL Plant в Катаре и другие.

Shell QatarEnergy нефть
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