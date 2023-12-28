"Газпром" завершил строительство 4-й линии Амурского ГПЗ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил строительство уже четвертой технологической линии Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий), сообщило руководство концерна в ходе праздничного селектора.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири". Статус реализации проекта превысил 90%.

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021-го, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте, Linde заявила о приостановке проектов в России.

Летом 2023 года "Газпром" запустил в эксплуатацию две линии: N1 (восстановлена после пожара) и N3 (новая). В начале декабря сообщалось о запуске линии N2, которая сильнее всего была повреждена огнем.

Генеральный директор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев на селекторе сообщил: "Уходящий 2023 год стал для нашего предприятия особенно богатым на результаты. Достигнута важная веха - половина производственных мощностей Амурского газоперерабатывающего завода введена в коммерческую эксплуатацию - это три технологические линии из шести. Получаемая метановая фракция полностью соответствует заданным параметрам. С вводом этих мощностей "Газпром" удвоил количество перерабатываемого газа. Уже сейчас мы приступили к предпусконаладочным работам на четвертой линии, строительство которой было завершено два дня назад".

В 2023 году были также запущены и полностью выведены на проектный режим две гелиевые установки из трех.

"Гелий Амурского ГПЗ имеет особую степень чистоты - до четырех девяток после запятой. Этот редкий и ценный газ становится жидким на наших криогенных установках. Процесс идет при температуре минус 269 градусов Цельсия. В этом году "Газпром" увеличил гелиевые мощности в 8 раз, а с сентября по декабрь текущего года уже отгружено 100 изо-контейнеров - это более 400 тонн этого криогенного продукта. В уходящем году на Амурском ГПЗ впервые получена вся линейка товарной продукции предприятия. Продукты вырабатываются с максимальным в отрасли качеством и с полным их извлечением из сырья восточносибирских месторождений", - добавил Лебедев.

"Достигнутый в 2023 году результат имеет особенное значение, так как все 13 технологических установок предприятия были введены в эксплуатацию специалистами "Газпром переработка Благовещенск" самостоятельно, без участия иностранных лицензиаров и разработчиков. Наряду со строительными работами были внедрены современные системы безопасности криогенного производства, использованы самые надежные системы оперативного газообнаружения и управления надежностью. Выполненная в этих непростых условиях работа позволила нашим специалистам приобрести уникальный опыт, а достигнутые результаты показали всему миру, что проект будет успешно реализован", - добавил глава Амурского ГПЗ.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также подчеркнул: "С Амурского газоперерабатывающего завода ушел западный лицензиар. Однако мы уже по трем линиям обеспечили пусконаладку самостоятельно и продолжаем строительство завода самостоятельно, опираясь на свои силы и свои возможности. Делаем это успешно, делаем это в заданные директивные сроки. И нет никаких сомнений, что проектная мощность Амурского газоперерабатывающего завода будет выведена в срок на уровень 100%".

"Технологического суверенитета в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного", - заявил Миллер.