Курс доллара опустился на "Мосбирже" ниже 90 рублей, евро - ниже 100 рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На торгах "Мосбиржи" в четверг рубль уверенно подорожал к доллару и евро с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов и приближающихся длительных новогодних каникул.

К 19:00 доллар дешевел на 1,91 рубля, до 89,36 рубля. Евро подешевел на 1,55 рубля, до 99,62 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,75 рубля, до 93,98 рубля. Юань подешевел на 13,5 копейки - до 12,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов четверга. Значительную часть сессии поддержку котировкам продолжал оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты декабря. Сегодня они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Кроме того, рост курса рубля мог быть связан с закрытием длинных позиций по валюте в преддверии длинных новогодних каникул.

Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в первую очередь, ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей", - сказал он.

Говоря о расходах, министр отметил: "Основные приросты у нас понятно где (по каким именно статьям расходов бюджета), поэтому рост расходов тоже есть. У нас по плану был 29 трлн рублей бюджет, а по факту - 32,2 трлн рублей". "Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально", - сказал министр.

Он также напомнил, что в текущем году средства ФНБ направляются на сбалансированность бюджета (2,9 трлн рублей). "Раньше мы использовали нашу текущую ликвидность и остатки на казначейском счете, мы же не можем через год переносить наши остатки и забирать у наших получателей, поэтому все, что забирали, будет компенсировано из ФНБ", - сказал министр.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Как рассказал "Интерфаксу" директор казначейства Инбанка Сергей Черняков, в начале и середине этой неделе на валютном рынке образовался повышенный спрос на иностранную валюту, что привело к росту курса доллара США по отношению к российскому рублю.

"В то же время ставки на рынке как однодневных валютных свопов USD/RUB, так и в определенный момент времени синтетических 3-месячных свопов перешли в отрицательную зону, что показывало кратковременность всплеска спроса на иностранную валюту и возможность в дальнейшем падения курса доллара США к российскому рублю. Такой сценарий начал реализовываться со второй половины среды и продолжился в четверг. В последние предновогодние дни валютный рынок постепенно закрывается, и диапазон движения иностранной валюты должен ограничиться диапазоном 89,5-91,5 руб./$1", - говорит Черняков.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, несмотря на сильное падение запасов энергоносителей в США.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futuresна 1,08% до $78,78 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,55%, до $73,68 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в Штатах на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 29 декабря на 1,401 рубля, до 90,3041 рубля, и уменьшил курс евро на 79,45 копейки, до 100,5506 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг опустился на 1,3504 рубля по отношению к среде и составил 90,3174 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,5141 рубля и составил 90,1543 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 039,02 млн, из которых $542,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 496,576 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,1 копейки, до 100,493 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 92,37 копейки, до 100,4054 рубля. Объем торгов евро составил 685,917 млн евро, из которых 179,365 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 755,665 млн -евро на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 декабря осталась на прежнем уровне - 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего дня - 15,2% годовых, на 3 месяца - повысилась в четверг относительно среды на 3 базисных пункта, до 14,43% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 12,4% годовых.