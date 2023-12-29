Кабмин принял надбавку к цене АЭС для компенсации поставок энергии в новые регионы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На энергорынке появится надбавка к цене АЭС, расположенных в первой ценовой зоне, следует из соответствующего постановления правительства, размещенного на официальном портале нормативных и правовых актов.

Речь идет о компенсации через эту надбавку недополученных доходов поставщика электроэнергии в новые регионы, которым является структура "Атомэнергосбыта" - "Единый поставщик".

Что касается сроков начала действия надбавки, то, согласно документу, эти средства будут включаться в цену мощности АЭС, когда вступит в силу соответствующее решение ФАС как тарифного органа или правительства о размере этой суммы для компенсации.

Летом кабмин определил гарантирующими поставщиками электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях структуры "Атомэнергосбыта". В соответствующем распоряжении речь шла об ООО "Единый закупщик", которое является, соответственно, единым закупщиком, а также о гарантирующих поставщиках в одноименных регионах: ООО "Энергосбыт Донецк", ООО "Энергосбыт Запорожье", ООО "Энергосбыт Луганск" и ООО "Энергосбыт Херсон".

Согласно ЕГРЮЛ, все эти ООО были зарегистрированы в июле, их головной компанией является "Атомэнергосбыт" (у этой структуры по 99% в уставных капиталах сбытов, еще 1% у "Атомэнергосбыт Бизнес"), а гендиректором - глава материнской структуры Петр Конюшенко.

В "Атомэнергосбыте" "Интерфаксу" тогда подтверждали, что данные структуры находятся под управлением компании. "Компании "Энергосбыт Донецк", "Энергосбыт Луганск", "Энергосбыт Запорожье" и "Энергосбыт Херсон" являются нашими дочерними компаниями. И они будут исполнять функцию гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно", - отмечалось в комментарии сбыта.

Как поясняло тогда Минэнерго РФ, "Единый закупщик", в свою очередь, будет покупать электроэнергию, как вырабатываемую локально, так и с оптового рынка электроэнергии и мощности (российский ОРЭМ), и продавать ее определенным документом гарантирующим поставщикам.

Недавно правительство РФ распорядилось выделить субсидию в размере около 6,36 млрд руб. для возмещения недополученных доходов или затрат закупщика электроэнергии для новых регионов в этом году.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала о планах создать новую спецнадбавку к цене на мощность АЭС для компенсации выпадающих доходов структуры "Атомэнергосбыта". Как отмечало издание, спецнадбавку предлагается установить к цене АЭС, чтобы получателем средств был "Росатом", соответственно, заплатят за это потребители европейской части России и Урала. Предполагается, что постепенно тарифы в новых регионах будут повышаться и достигнут экономически обоснованного уровня в течение десяти лет. Логика решения в том, что конечные тарифы не окупают затраты "Единого поставщика", и его выпадающие доходы в следующем году могут составить 36 млрд руб. Большую часть из них (33 млрд руб.) предлагалось компенсировать через надбавку, а около 3 млрд руб. - из бюджета.

На недавнем заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетика сумма надбавки для новых регионов не утверждалась.

Сейчас потребители первой ценовой зоны платят за строительство электростанций в Крыму (примерно 16 млрд руб. в 2023 г.) и Калининградской области (26,2 млрд руб.). Кроме того, весь энергорынок оплачивает пониженные цены на Дальнем Востоке (35 млрд руб.).

До 2014 года "Атомэнергосбыт" обслуживал предприятия атомной отрасли, но потом расширился на розничный сбыт, став гарантирующим поставщиком в пяти регионах (Курская, Смоленская, Тверская, Мурманская области и Хакасия - ИФ). Сбыт находится под управлением концерна "Росэнергоатом". В 2022 году он продал около 17 млрд кВт.ч электроэнергии.