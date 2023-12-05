Потребители могут заплатить за снижение энергоцен в новых регионах 33 млрд руб. в 2024 г.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пониженные энергоцены в новых регионах могут быть скомпенсированы через специальную надбавку к цене на мощность АЭС, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет о компенсации выпадающих доходов поставщику электроэнергии в регионах - структуре "Атомэнергосбыта" ООО "Единый закупщик", которая закупает ее как непосредственно в регионах работы, так и по рыночным ценам в соседних. Как отмечает издание, конечные тарифы не окупают затраты поставщика, и его выпадающие доходы в следующем году могут составить 36 млрд руб. Большую часть из них (33 млрд руб.) предлагается скомпенсировать через надбавку, а около 3 млрд руб. - из бюджета.

Спецнадбавку предлагается установить только к цене АЭС, чтобы получателем средств был "Росатом". Заплатят за это потребители европейской части России и Урала. Предполагается, что постепенно тарифы в новых регионах будут повышаться и достигнут экономически обоснованного уровня в течение десяти лет.

Как напоминает издание, сейчас потребители первой ценовой зоны платят за строительство электростанций в Крыму (примерно 16 млрд руб. в 2023 г.) и Калининградской области (26,2 млрд руб.). Кроме того, весь энергорынок оплачивает пониженные цены на Дальнем Востоке (35 млрд руб.).