Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ГПБ стал совладельцем завода СПГ "Газпрома" у компрессорной станции "Портовая"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Газпромбанка" стала совладельцем среднетоннажного завода по сжижению природного газа "Газпрома" возле компрессорной станции "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, новым основным владельцем (99,99%) ООО "Газпром СПГ Портовая" вместо головной компании концерна стало зарегистрированное три месяца назад ООО "СП портовая".

Учредители этого совместного предприятия на паритетных началах - ООО "Газпром инвест РГК" и "дочка" АО "ГПБ" - ООО "Статус".

Комплекс "Газпрома" по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" запущен в работу в сентябре 2022 года. Проектная производительность комплекса - 1,5 млн тонн в год.

Полученный сжиженный природный газ направляется в наземный резервуар хранения СПГ и на судно-накопитель "Портовый", с которого продукция перегружается на другие газовозы по схеме "борт в борт". Также на комплексе осуществляется отгрузка и в автоцистерны, которые доставляют СПГ для нужд общественного транспорта Санкт-Петербурга и газозаправочных станций на федеральных трассах между Москвой и Санкт-Петербургом: М-10 "Россия" и М-11 "Нева".

За время работы КСПГ потребителям отгружено уже порядка 1,5 млн тонн СПГ.

Газпромбанк Газпром Ленинградская область Портовая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023 г. на $1,5 трлн

"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 5,13%, на Аи-92 - на 4,93%

ВТБ подал иски на 74 млн евро к своей британской "дочке"

ВТБ получит от "Открытия" 112,4 млрд рублей в виде дивидендов

Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 ноября

Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 ноября

ВЭБ получил разрешение не замещать евробонды-2025

Добыча нефти в РФ в 2023 году составит до 523 млн т

Добыча нефти в РФ в 2023 году составит до 523 млн т

СПБ биржа возобновит торги в 11:15 после технического сбоя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });