ГПБ стал совладельцем завода СПГ "Газпрома" у компрессорной станции "Портовая"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Газпромбанка" стала совладельцем среднетоннажного завода по сжижению природного газа "Газпрома" возле компрессорной станции "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, новым основным владельцем (99,99%) ООО "Газпром СПГ Портовая" вместо головной компании концерна стало зарегистрированное три месяца назад ООО "СП портовая".

Учредители этого совместного предприятия на паритетных началах - ООО "Газпром инвест РГК" и "дочка" АО "ГПБ" - ООО "Статус".

Комплекс "Газпрома" по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" запущен в работу в сентябре 2022 года. Проектная производительность комплекса - 1,5 млн тонн в год.

Полученный сжиженный природный газ направляется в наземный резервуар хранения СПГ и на судно-накопитель "Портовый", с которого продукция перегружается на другие газовозы по схеме "борт в борт". Также на комплексе осуществляется отгрузка и в автоцистерны, которые доставляют СПГ для нужд общественного транспорта Санкт-Петербурга и газозаправочных станций на федеральных трассах между Москвой и Санкт-Петербургом: М-10 "Россия" и М-11 "Нева".

За время работы КСПГ потребителям отгружено уже порядка 1,5 млн тонн СПГ.