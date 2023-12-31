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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году составили 11,8 млрд куб. м

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году составили 11,8 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Как сообщалось ранее, в 2022 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 11,4 млрд кубометров. Таким образом, в 2023 году объем поставок увеличился на 3,5%.

31 декабря 2023 года исполнилось три года со дня начала поставок азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP.

"За этот период по TAP в Европу поставлено свыше 31 млрд кубометров азербайджанского газа, - написал Шахбазов в соцсетях. - В этом году объем поставок в Европу по краткосрочным и долгосрочным контрактам составил 11,8 млрд кубометров".

газ Азербайджан Европа
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