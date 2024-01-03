Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,9%

Индекс МосБиржи изменился незначительно

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется ниже $76 за баррель), а также ослабления рубля. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,9%, индекс МосБиржи практически не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3099,66 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1073,47 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 90,96 рубля (+0,6 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "Русала" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", фондовые индексы на глобальных рынках немного снизились в первые дни наступившего года, что может ожидать и российский рынок на фоне низких объемов торгов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на Kpler сообщает, что импорт российской нефти Индией в декабре упал до 1,48 млн б/с, достигнув минимума за 12 месяцев из-за трудностей с расчетами. Для России это существенный риск, предупреждают аналитики, так как Индия стала одним из ключевых торговых партнеров, на долю которого приходилось до 25% экспорта нефти. На фоне этой новости не исключено дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время, полагают эксперты "Цифра брокер".

Тем не менее, несколько судов, перевозящих сырую нефть из России и простаивающие у берегов Индии, направились на восток, что скорее является позитивным признаком, так как покупатель, вероятно, был найден, отмечают аналитики.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы первые торги в 2024 году (2 января) завершили без единой динамики. Негативное влияние на настроения участников рынков акций оказало повышение доходностей гособлигаций в Европе и США, сообщает Trading Economics.

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник обновил рекорд индекс Dow Jones (+0,1%, до 37715 пунктов), но снизились S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,6%).

Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский ASX Australia снизился на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Помимо Китая, слабая статистика также вышла в Южной Корее.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после отката накануне из-за крайне неопределенных прогнозов относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, сообщает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $75,93 за баррель (+0,05% и -1,5% накануне), февральская цена WTI - $70,36 за баррель (-0,03% и -1,8% во вторник).