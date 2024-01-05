Dow Jones завершил торги слабым повышением, S&P 500 и Nasdaq упали

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Nasdaq падает уже пять сессий подряд - это самый длительным период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года, отмечает Market Watch.

Давление на американский рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным.

Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ, а также данных по рынку труда США.

Участники заседания ФРС, прошедшего 12-13 декабря, отмечали "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выражали намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему подчеркивали наличие рисков резкого ухудшения условий в экономике и допускали, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, говорится в документе.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, показали, что он сохраняет устойчивость, пишет Market Watch. Согласно отчету отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось максимально за 4 месяца - на 164 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 62,1% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

Акции Walgreens Boots Alliance упали в цене на 5,1% по итогам торгов. Оператор аптечной сети зафиксировал более сильные, чем ожидалось, финпоказатели в первом финансовом квартале, однако объявил о сокращении квартальных дивидендов почти в 2 раза.

Бумаги APA Corp. подешевели на 7,4%. Американский производитель нефти и газа объявил о покупке компании Callon Petroleum Co., основные операции которой сосредоточены в Пермском сланцевом бассейне, за $4,5 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Callon выросла на 2,9%.

Капитализация Conagra Brands (SPB: CAG) опустилась на 1,9%. Чистая прибыль производителя готовых продуктов питания во втором финквартале упала на 25%, выручка уменьшилась на 3,2%, не оправдав ожиданий рынка. Прогноз скорректированной прибыли Conagra на весь фингод также оказался хуже ожиданий экспертов.

Цена акций Mobileye Global Inc., занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, рухнула на 25%. Компания ожидает, что выручка в первом квартале 2024 года сократится примерно на 50% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года ($458 млн) из-за низкого спроса на ее продукцию. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозируют выручку компании на уровне $557 млн.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,3% вслед за ухудшением рекомендации для акций до "нейтрально" с "выше рынка" аналитиками Piper Sandler.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 10,15 пункта (0,03%) и составил 37440,34 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 16,13 пункта (0,34%) - до 4688,68 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 81,91 пункта (0,56%) и составил 14510,3 пункта.