ABH Holdings подал иск против Украины на $1 млрд в связи с национализацией Сенс банка

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ABH Holdings S.A. (ABHH, Люксембург), владевший на Украине Сенс банком (ранее - Альфа-банк) до его национализации, подал 29 декабря 2023 года запрос в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) на арбитраж и исковое заявление против Украины, говорится в сообщении ABHH на его сайте.

Холдинг требует полной компенсации за, по его мнению, "незаконную экспроприацию" Сенс банка.

"Заявленная сумма превышает $1 млрд. Правовой основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций", - говорится в сообщении ABHH.

По информации холдинга, в запросе подробно описана череда шагов Украины, которые в компании считают произвольными, непропорциональными, необоснованными и дискриминационными и которые привели к принудительной национализации Сенс банка.

ABHH полагает, что украинские власти с использованием методов корпоративного рейдерства незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая банк Unicredit и The Mark Foundation for Cancer Research.

Компания также утверждает, что, опасаясь слабости своей позиции в арбитраже, Украина обвиняет акционеров ABHH в различных уголовных нарушениях. Холдинг считает такие обвинения необоснованными и незаконными.

Как говорится в сообщении, "ABHH тщательно зафиксировал все случаи проведения Украиной кампании "черного пиара" и рассмотрит возможность их представления в международный арбитражный суд".

Сенс банк по размеру активов (около 3,4% от активов всей банковской системы Украины) на середину 2023 года занимал 11-е место среди 65 действовавших на Украине банков. Он был национализирован в июле 2023 года по специально принятому закону как системно важный банк с мажоритарными акционерами из "Альфа-групп", подпавшими под санкции.

Основными акционерами ABHH являются подпавшие под украинские санкции Михаил Фридман - 32,8632%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 40,9614%. Миноритарными акционерами Сенс банка до национализации были The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736% и итальянский Unicredit s.p.a. - 9,9%.

ABHH в июне заявлял о достижении договоренности относительно продажи за $1 пакета в размере 75,6% акций Сенс банка международному инвестору.

Между тем, как сообщила пресс-служба Сенс банка, директор банка, ответственный за корпоративный бизнес, Алексей Ступак назначен председателем правления. "30 декабря 2023 года наблюдательным советом АО "Сенс банк" (. . .) избран председателем правления банка Алексей Ступак", - говорится в пресс-релизе.

Ступак приступит к исполнению новых обязанностей после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Ранее глава правления Сенс банка Дмитрий Кузьмин, назначенный на эту должность во время национализации банка, подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Временно исполняющей обязанности главы правления была назначена заместитель Кузьмина Елена Зубченко, до национализации банка работавшая в Минфине Украины.