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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Баку и Ашхабад ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Азербайджан и Туркменистан ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа, сообщили в Национальной иранской газовой компании (NIGC).

По данным NIGC, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по территории Ирана временно прекращены.

"Баку и Ашхабад ведут переговоры по этому вопросу", - ссылаясь на NIGC, пишут иранские СМИ, отмечая, что своповые поставки будут возобновлены после достижения соглашения между двумя странами.

Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде. Договор предусматривал поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.

В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана должны были вырасти вдвое.

Иран Азербайджан Туркменистан газ NIGC
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