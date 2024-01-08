Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite вырос впервые за шесть сессий.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 170 тыс.

Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Темпы роста средней почасовой оплаты труда в прошлом месяце ускорились до 4,1% в годовом выражении с 4% в ноябре и превысили прогнозы рынка (+3,9%).

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

"Отчет Минтруда по безработице говорит в пользу мнения о том, что ФРС будет опускать ставку медленнее, чем ожидает рынок", - считают эксперты BNP Paribas Карл Рикадонна и Энди Шнайдер, мнение которых приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62%.

Капитализация Exxon Mobil Corp. увеличилась на 0,3% по итогам торгов. Компания сообщила, что спишет стоимость калифорнийских активов на сумму $2,4-2,6 млрд. Списания касаются, главным образом, операций Exxon на морском нефтегазовом месторождении Санта-Инес, работы на котором были приостановлены в 2015 году после разлива нефти, а также связанных с ним предприятий в штате Калифорния. Они будут отражены в отчетности за четвертый квартал 2023 года.

Стоимость бумаг Constellation Brands выросла на 2,2%. Американский производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года на 9%, выручку - на 1%. Скорректированная прибыль компании оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка не оправдала прогнозов. Constellation Brands ухудшила прогноз чистой прибыли на весь текущий фингод.

Цена акций Peloton Interactive Inc. поднялась на 9,6%. Производитель спортивных тренажеров днем ранее объявил о заключении эксклюзивного партнерства с сервисом обмена короткими видео TikTok. Соглашение включает создание специального раздела для Peloton в рамках соцсети и предоставление пользователям TikTok доступа к живым занятиям и записям спортивных упражнений.

Акции Tesla Inc. подешевели на 0,2% по итогам торгов. В пятницу стало известно, что компания отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Цена бумаг Palantir Technologies упала на 1,7% вслед за ухудшением рекомендации для акций поставщика решений для работы с большими данными до "продавать" с "держать" аналитиками Jefferies.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 25,77 пункта (0,07%) и составил 37466,11 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,56 пункта (0,18%) - до 4697,24 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 13,77 пункта (0,09%) и составил 14524,07 пункта.