Азиатские фондовые индексы снижаются, биржи Японии закрыты

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62% против более 90% в конце прошлого года.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 1,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. В этот же день будет обнародован отчет о динамике внешней торговли в КНР за минувший месяц.

Настрой инвесторов в отношении китайского рынка акций остается негативным, отмечают аналитики Nomura Group.

"Мы видели ряд сигналов стимулирования экономики КНР за последнее время, однако инвесторов, кажется, не убедили принятые меры", - говорится в обзоре экспертов Nomura.

В числе лидеров снижения в материковом Китае - акции iSoftStone (-7,1%), ZTE Corp. (-4,2%), Wuliangye Yibin (-2,4%), Seres Group (-2,3%) и Kweichow Moutai (-1,2%).

В Гонконге дешевеют акции автопроизводителя Zhongsheng Group (-7%), Wuxi Biologics (-5,6%), Meituan (-4,9%), JD.Com Inc. (-4,2%), Tencent Holdings (-1,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.

Акции Woodside Energy подешевели на 0,4%, Rio Tinto - на 0,6%, Whitehaven Coal - подорожали на 2%. Котировки бумаг Commonwealth Bank, Macquarie Group и Woolworths Group снизились на 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно.