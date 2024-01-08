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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Нефть усилила падение, Brent у $76,8 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Нефть усилила падение днем в понедельник, трейдеры продолжают оценивать новости о снижении цен Саудовской Аравией.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:27 мск составляет $76,78 за баррель, что на $1,98 (2,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,05 (2,78%), до $71,76 за баррель.

Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила накануне госкомпания Saudi Aramco.

Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года.

Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.

Saudi Aramco Саудовская Аравия США
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