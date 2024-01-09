Погрузка на сети РЖД в декабре снизилась на 1,9%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в декабре 2023 года снизилась на 1,9% по сравнению с декабрем 2022 года – до 3,249 млн тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 100,71 млн тонн за месяц.

План погрузки на декабрь составлял 3,395 млн тонн в среднем в сутки.

Компания ранее прогнозировала обратную динамику погрузки в последний месяц года, рассчитывая, что по итогам декабря она вырастет на 2% к аналогичному периоду 2022 года.