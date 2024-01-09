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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,2% и снижением индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала; индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс МосБиржи просел на 0,1% из-за отсечки дивидендов акций "Татнефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3156,43 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1091,47 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 91,08 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,9% и -4% "префы"; выплаты за III квартал 2023 года составят 35,17 рубля на акцию каждого типа), "Магнита" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Подорожали акции ВТБ (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Русала" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает на развитие повышательного движения индекса МосБиржи на этой неделе.

Индекс МосБиржи прибавил 2,2% с начала года и отыграл падение первой половины декабря при традиционно невысокой торговой активности ввиду длинных новогодних праздников. Сильное падение нефтяных котировок ограничило, в условиях стабильного рубля, спрос на акции сырьевых компаний, в первую очередь "фишки" нефтегазового сектора. Однако покупки сместились во внутренние секторы. Финансовый сектор с начала года смотрится ощутимо лучше индекса МосБиржи, отражая веру инвесторов в неизбежность скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, способного поддержать финансовые показатели и сохранить долгосрочную привлекательность дивидендного профиля ключевых его представителей.

Индекс МосБиржи выглядит способным в ближайшие дни продолжить рост в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также финпоказатели и дивидендные перспективы большинства ключевых "фишек". Внешних конъюнктурных препятствий сценарию роста также пока не наблюдается, а потенциал отката нефтяных котировок выглядит весьма ограниченным. Целевым ориентиром по индексу МосБиржи во вторник видится 3150-3200 пунктов, считает Локтюхов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, слабеющая нефть будет мешать росту рынка акций.

Новый год начался неплохо для отечественных инвесторов: за все прошедшие малоликвидные сессии индекс МосБиржи подрос на 2%. Обычно первая половина января характеризуется ростом рынка акций, чему способствует реинвестирование промежуточных дивидендов и годовых премий и бонусов, а также формирование средне- и долгосрочных портфелей, отмечает эксперт.

Из негативных моментов стоит отметить решение Саудовской Аравии снизить цены для всех своих получателей нефти на $1,5-2 за баррель из-за слабого спроса. На этой информации нефть упала на 3%, а во вторник пытается стабилизироваться. Сейчас котировки Brent находятся на поддержке $76 за баррель, пробой которой поставит целью снижение к более сильной преграде $72. Но причин для просадки котировок под эту отметку пока не видно считает Антонов.

В таких условиях более интересной видится покупка акций банков, которые были намного сильнее рынка в начале года. В частности, ВТБ за прошедшие дни 2024 года взлетел почти на 10%. Однако среднесрочно более привлекательно выглядит Сбер и Совкомбанк, полагает эксперт.

Во вторник Банк России начинает отложенные в прошлом году продажи валюты. До 12 января регулятор будет вбрасывать в рынок юаней на 0,9 млрд руб. в день в эквиваленте, а потом объем валютных интервенций чуть снизится. Стоит ожидать увеличения притока валюты и от экспортеров, которые в новогодние каникулы продолжали отгружать свою продукцию на внешние рынки, но валюты продавали мало из-за выходных и низкой ликвидности рынка. К этому стоит добавить, что январь-март всегда являются плохими месяцами для ритейлеров, которые в основном сбрасывают прошлогодние запасы. Поэтому спрос на валюту с их стороны обещает снизиться. Все это свидетельствует в пользу укрепления курса российской валюты в первый месяц года, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,6-2,2% во главе с Nasdaq на фоне снижения доходности гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4,001% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%.

В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 57%, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (Японский Nikkei 225 после выходных вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia прибавил 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют по 0,2%).

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после рекордного с ноября падения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $76,18 за баррель (+0,1% и -3,4% накануне), февральская цена WTI - $70,69 за баррель (-0,1% и -4,1% в понедельник).

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. б/с в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

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