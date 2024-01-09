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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

"Ростсельмаш" завершил продажу канадского завода группе Asko Holding

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Турецкий производитель тракторов Basak Traktor (входит в группу Asko Holding) выкупил у компании "Ростсельмаш" (РСМ) около 96,7% акций канадского производителя сельхозмашин Buhler Industries Inc., сообщается на сайте "Ростсельмаша".

В результате сделки "Ростсельмаш" полностью вышел из состава владельцев Buhler Industries.

"Сделка прошла на рыночных условиях. Турецкому предприятию переходит около 96,7% всех находящихся в обращении акций канадского производства", - отмечается в сообщении.

Все полученные от сделки средства "Ростсельмаш" направит на развитие производства и технологической независимости, а также разработку и выпуск новых продуктов.

Asko Holding ранее отмечал, что сумма сделки составит 60,5 млн канадских долларов (более $45 млн - ИФ).

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Как сообщалось, группа "Ростсельмаш" приобрела 80% акций Buhler Industries в октябре 2007 года. Общая сумма сделки составила $140 млн.

Buhler Industries Inc. производит тяжелые сельскохозяйственные тракторы. Располагает дистрибьюторской сетью в Северной Америке.

Как сообщается на сайте Asko Holding, компании группы работают в сфере производства строительной и сельскохозяйственной техники, энергетики и технологий.

Ростсельмаш Asko Holding Buhler Industries
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