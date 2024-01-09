Ограничение вывоза золота физлицами могут оформить к концу I квартала

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вывоз золота физлицами стал способом обойти "курсовую" экспортную пошлину, и Минфин готовит проект постановления правительства, который ограничит его объемы. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью "Интерфаксу".

"Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить. Распихали по карманам и поехали", - пояснил Моисеев.

Сейчас Минфин готовит проект постановления правительства по ограничению экспорта золота физлицами. "Там будут фиксированные объемы. Было несколько разных вариантов, был вариант – накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран - членов таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой – не скажу пока", - отметил Моисеев.

По его оценке, "реалистичный оперативный срок" выхода документа – ближе к концу первого квартала.

Рост объемов вывоза золота физлицами после введения "курсовой" пошлины вызвал также всплеск закупок внутри страны. "Ранее мы стабилизировали ситуацию с закупками, особенно после того, как банки стали внимательно проверять источник доходов, - рассказал Моисеев - Но тем не менее начиная с октября, когда была введена пошлина, был резкий всплеск".