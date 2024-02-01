Россияне в 2023 году закупили 95 т золота в слитках

Решения по ограничению экспорта пока нет, заявил Минфин

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Закупки золотых слитков физлицами в России в 2023 году составили порядка 95 тонн, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Для сравнения, в 2022 году, по уточненным данным Минфина, эта цифра была около 100 тонн.

При этом, отметил Моисеев, основные объемы пришлись на IV квартал года, когда начала действовать "курсовая" экспортная пошлина. "Мы заметили, что год состоит из двух половинок, точнее говоря, из трех четвертей и одной четверти, и что покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года и потом резко выросла в IV квартале, - пояснил он. - И вот это совпадение с введением пошлины с 1 октября, конечно, нас озадачило".

Минфин заподозрил, что вывоз золота физлицами может быть способом обойти "курсовую" пошлину и предложил ограничить его объемы. "Конкретные решения по ограничению на данном этапе не приняты, потому что мы продолжаем следить за тем, что происходит: было ли это каким-то разовым (всплеском - ИФ) или это действительно новый тренд", - сказал Моисеев.

На данный момент спрос остается высоким, и участники рынка отмечают дефицит золотых слитков розничного размера, добавил он.

Если решение по ограничению экспорта будет принято, "оно будет увязано с каким-то более-менее распространенным номиналом, весом золотого слитка", пояснил Моисеев.

"Но, конечно, мы также понимаем, что любое лишнее ограничение может навредить и легитимному бизнесу. И, конечно, прежде чем такого рода ограничения будут вводиться, - подчеркнул Моисеев, - мы должны, конечно, это внимательно изучить. Чем сейчас и занимаемся".