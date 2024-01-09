Закупки зерна в госфонд РФ на первых торгах 2024 года снизились до 10,5 тыс. т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Государство во вторник на первых торгах 2024 года в рамках зерновых интервенций закупило 10,53 тыс. тонн зерна на 153,6 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

На предыдущих торгах, состоявшихся 29 декабря 2023 года, объем закупок составил 16,2 тыс. тонн на 239,7 млн рублей.

Всего с 11 декабря (16 торговых дней) в фонд закуплено 270,675 тыс. тонн зерна на 3,796,7 млрд рублей. В частности, государство приобрело 2,7 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 38,34 млн рублей), 138,915 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 2,131 млрд рублей), 110,025 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 1,423 млрд рублей), 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16,875 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года – 13 975 рублей за тонну, пшеницы 4 класса – 11 808 рублей, ржи урожая 2022 года – 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года – 9 714 рублей за тонну. Все цены – без НДС.

Следующие торги назначены на 10-12 и 15 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.