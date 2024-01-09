Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась до 6,4%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в ноябре опустилась до 6,4% по сравнению с 6,5% месяцем ранее, сообщило статистическое управление Европейского союза.

В то же время аналитики не ожидали изменения показателя с октябрьской отметки, по данным Trading Economics.

Ноябрьский показатель является рекордно низким. В июне 2023 года безработица также снижалась до 6,4%, а затем четыре месяца находилась на отметке 6,5%.

Для сравнения, в ноябре 2022 года безработица составляла 6,7%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце составило 10,97 млн человек, снизившись на 99 тыс. по сравнению с октябрем и сократившись на 282 тыс. относительно ноября 2022 года.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в ноябре уменьшилась до 14,5% с 14,8% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,1%), самый высокий - в Испании (11,9%). Во Франции и Италии безработица составляла 7,3% и 7,5% соответственно.

В Европейском союзе безработица в ноябре составила 5,9% по сравнению с 6% месяцем ранее и 6,1% год назад.