Безработица в еврозоне в феврале осталась на историческом минимуме 6,5%
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в феврале 2024 года осталась на историческом минимуме 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.
Согласно пересмотренным данным, в январе она составляла 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем прогнозировали февральскую безработицу в еврозоне на уровне 6,4%, по данным Trading Economics.
Годом ранее, в феврале 2023 года, безработица в еврозоне составляла 6,6%.
Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце увеличилось до 11,102 млн человек с 11,085 млн человек в январе.
Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в феврале осталась на уровне 14,6%.
Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,2%), самый высокий - в Испании (11,5%). Во Франции и Италии безработица составила 7,4% и 7,5% соответственно.
В Европейском союзе безработица в феврале составила 6%, как и в январе. Годом ранее она также находилась на уровне 6%.