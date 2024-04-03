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Безработица в еврозоне в феврале осталась на историческом минимуме 6,5%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в феврале 2024 года осталась на историческом минимуме 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.

Согласно пересмотренным данным, в январе она составляла 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали февральскую безработицу в еврозоне на уровне 6,4%, по данным Trading Economics.

Годом ранее, в феврале 2023 года, безработица в еврозоне составляла 6,6%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце увеличилось до 11,102 млн человек с 11,085 млн человек в январе.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в феврале осталась на уровне 14,6%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,2%), самый высокий - в Испании (11,5%). Во Франции и Италии безработица составила 7,4% и 7,5% соответственно.

В Европейском союзе безработица в феврале составила 6%, как и в январе. Годом ранее она также находилась на уровне 6%.

еврозона Европейский союз
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