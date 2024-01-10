Росстат зафиксировал снижение цен на гречку в ноябре на 22,5%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года потребительские цены на гречку (ядрицу) составили 88,8 рубля за 1 кг против 114,56 рубля в ноябре 2022 года, сообщил Росстат. Таким образом, гречка подешевела на 22,5%.

Производители этой крупы снизили отпускные цены до 37 787 рублей за тонну с 50 743 рублей годом ранее. Производители гречихи в ноябре прошлого года продавали свою продукцию по 21 082 рубля за тонну против 24 068 рублей годом ранее.

Потребительские цены на пшено в ноябре 2023 года снизились до 59,92 рубля за 1 кг с 60,29 рубля годом ранее. Производители этой крупы продавали ее по 26 332 рубля за тонну (по 26 974 рубля в ноябре 2022 года).

Цена реализации у производителей проса составила 11 053 рубля за тонну против 10 384 рубля в ноябре 2022 года.