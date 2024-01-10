Рубль в среду умеренно укрепился к основным валютам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже по итогам среды; рубль укрепился к бивалютной корзине второй день подряд на фоне усиления торговой активности участников рынка и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров.

Курс доллара США составил 89,33 руб./$1 в 19:00, что на 56,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 43,48 копейки, до 93,23 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 8,5 копейки - до 12,41 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным валютам по итогам среды, укрепление нацвалюты наблюдается второй день подряд. Поддержку ей продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывает продажа валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводились в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

В течение января 2024 года Банк России планировал завершить продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта в среду укрепилась к евро и подорожала относительно доллара. "Средняя цена на нефть Urals в декабре снизилась по сравнению с ноябрем почти на 12%, до $64,23 за баррель. При этом наблюдался рост дисконта Urals по отношению к Brent, средняя цена которого в декабре потеряла немногим более 6%. Увеличение дисконта до 17,5% негативно для рубля, на динамику которого оказывают влияние потоки валюты, направляемые на рынок экспортерами, однако, учитывая удешевление Urals, можно рассчитывать, что ЦБ в январе, вероятно, увеличит объем продажи валюты, что частично компенсирует эффект от снижения нефтяных цен. Регулятор с 9 января вернулся на рынок с операциями в рамках бюджетного правила, но с учетом всех корректировок до конца недели будет продавать валюту менее, чем на 1 млрд рублей в день", - говорит Беспалов.

"Рубль после негативного старта быстро вернулся к восходящей динамике. В начале основных торгов рост курса рубля замедлился, котировки не сумели преодолеть месячный максимум, достигнутый вчера по отношению к большинству валют. Препятствовать укреплению рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок. Вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению. Правда, потенциал такого движения пока ограничивается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, а также высокими требованиями по возврату и продаже валютной выручки", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть немного понижаются на фоне данных о росте запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 опустилась на 0,24%, до $77,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,1%, до $72,2 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 января на 1,0101 рубля, до 89,3939 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,108 рубля, до 97,8745 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 81,21 копейки по отношению ко вторнику и составил 89,3986 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 82,9 копейки и составил 89,414 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 277,597 млн, из которых $390,353 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $887,244 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,2274 рубля, до 97,8663 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 92,34 копейки, до 97,8955 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR490,896 млн, из которых EUR137,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR353,495 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 января поднялась на 32 базисных пункта - до 15,59% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в среду на 4 базисных пункта - 15,4% годовых, на три месяца - повысилась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 14,82% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,97% годовых.