Нефтяники получили из бюджета 1,588 трлн руб. по топливному демпферу за 2023 год

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2023 года составили 1,588 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,171 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная – нефтяники платят в бюджет.