Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Нефтяники получили из бюджета 1,588 трлн руб. по топливному демпферу за 2023 год

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2023 года составили 1,588 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,171 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная – нефтяники платят в бюджет.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

Рынок акций США вырос в среду в ожидании данных об инфляции

Рынок акций США вырос в среду в ожидании данных об инфляции

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Объем торгов "Мосбиржи" в 2023 году вырос до рекордных 1,3 квадриллиона рублей

Объем торгов "Мосбиржи" в 2023 году вырос до рекордных 1,3 квадриллиона рублей

Губернатор Чукотки попросил усилить господдержку внутренних авиаперевозок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });