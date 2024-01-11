"Норебо" планирует модернизировать рыбопереработку под Мурманском

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Норебо" планирует провести реконструкцию рыбоперерабатывающего комплекса "Полярное море+", работающего в селе Минькино (Кольский район, Мурманская область). Об этом говорится в материалах к публичным обсуждениям оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объем выпуска продукции из трески и пикши составит не менее 50 тонн в сутки, производство из отходов – до 6 тонн в сутки.

Проектные работы выполняет ООО "Севертехпроект" (Мурманск).

Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 15 января по 13 февраля.

В пресс-службе холдинга реконструкцию рыбоперерабатывающего комплекса не прокомментировали.

Комплекс "Полярное море+" в Минькино был запущен в 2016 году. Выпускает рыбную продукцию однократной заморозки: треску, пикшу, зубатку, окунь и палтус. В настоящее время "Полярное море+" вырабатывает до 35 тонн филе в сутки, максимальная мощность фабрики составляет до 50 тонн.

В состав группы "Норебо" входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.