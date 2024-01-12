Денежная база РФ в широком определении в 2023 году увеличилась на 8,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в 2023 году выросла на 2 трлн 78,2 млрд рублей, или на 8,5%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей после роста в 2022 году на 20,1%. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы после того, как на 1 августа достигли максимальных за пять лет 31,1%, на 1 января 2024 года снизились до минимальных с 1 ноября 2022 года 8,5% с 16,7% на 1 декабря.

Денежная база в декабре 2023 года увеличилась на 1 трлн 545,9 млрд рублей, или на 6,2% до 26 трлн 506,8 млрд рублей.

Объем наличных денег в составе денежной базы в декабре увеличился на 408,8 млрд рублей, или на 2,3% до 18 трлн 320,7 млрд рублей.

В 2023 году объем наличных денег вырос на 1 трлн 973,0 млрд рублей, или на 12,1%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей. Таким образом, в декабре годовые темпы роста наличных продолжили снижение, начавшееся в сентябре (на 1 сентября - 29,0%), на 1 декабря они составляли 15,1%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в декабре уменьшилась до 69,1% c 71,8%.

В составе денежной базы в декабре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ снизился на 490,0 млрд рублей, или на 9,8%, до 4 трлн 530,5 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - вырос на 1 трлн 627,2 млрд рублей, или на 92,6%, до 3 трлн 383,9 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.