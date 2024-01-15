Европейские акции заметно подорожали, французский индекс прибавил более 1%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,84% и составил 476,76 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,64%, германский DAX - на 0,95%, французский CAC 40 - на 1,05%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,73% и 0,9% соответственно.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 4,1% в годовом выражении, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным.

Таким образом, темпы инфляции ускорились по сравнению с 3,9% в ноябре и совпали как с предварительными оценками, так и со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в ноябре повысились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали снижения показателя на 0,1%.

В Великобритании промышленное производство в ноябре увеличилось на 0,3% в помесячном и сократилось на 0,1% в годовом выражении. В обрабатывающей отрасли производство повысилось на 0,4% и 1,3% соответственно.

Между тем ВВП страны в позапрошлом месяце вырос на максимальные за пять месяцев 0,3% после падения на такую же величину месяцем ранее, согласно данным Национального статистического управления (ONS). Рынок ожидал подъем на 0,2%.

Как сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью телеканалу France 2, борьба с инфляцией в еврозоне еще не закончена, и ключевые ставки будут снижены тогда, когда появятся четкие сигналы, что темпы роста потребительских цен приближаются к целевым 2%.

При этом "тяжелейший и худший" этап этой борьбы пройден, приводит ее мнение Financial Times.

Также Лагард опровергла слухи о возможности своего досрочного ухода с поста главы регулятора, чтобы присоединиться к новому французскому правительству. Она возглавила ЕЦБ в 2019 году, ее восьмилетний срок истекает в 2027 году.

Капитализация Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в Брюсселе выросла на 0,6% после новостей о том, что пивоваренный концерн стал глобальным партнером Олимпийских игр вплоть до 2028 года.

Цена акций Vinci SA повысилась на 1,9%. Французская компания получила заказ на 200 млн евро на строительство энергетической инфраструктуры в Сенегале.

Рыночная стоимость Airbus увеличилась на 3,7%. Европейский авиастроительный гигант сообщил, что поставил 735 гражданских самолетов в 2023 году - на 11% больше, чем годом ранее. Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц.

Между тем бумаги британской Burberry Group Plc подешевели на 5,5%. Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" ухудшил прогноз для показателя скорректированной операционной прибыли на текущий финансовый год после слабых результатов за третий финквартал, включавший период рождественских праздников.

Выручка Burberry за 13 недель, завершившихся 30 декабря, составила 706 млн фунтов стерлингов ($905 млн) по сравнению с 756 млн фунтов годом ранее. Сопоставимые продажи уменьшились на 4%. Согласно новому прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов по итогам фингода, который завершится в марте, составит 410-460 млн фунтов вместо ожидавшихся ранее 552-668 млн фунтов.