Индекс Dow Jones снизился, S&P 500 и Nasdaq слабо выросли в пятницу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 - на 1,5%, Nasdaq Composite - на 2,1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерства труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

Цена акций Tesla в пятницу упала на 3,7%. Производитель электромобилей объявил о намерении остановить производство на германском предприятии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group в октябре-декабре увеличила скорректированную прибыль и выручку, при этом оба показателя превысили ожидания. Однако инвесторов разочаровало то, что медицинские расходы компании росли быстрее, чем выручка, пишет MarketWatch. В результате акции страховщика подешевели на 3,4%.

Котировки бумаг Delta Air Lines рухнули на 9%. Одна из крупнейших в стране авиакомпаний увеличила чистую прибыль более чем в два раза в четвертом квартале, а скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше ожиданий. При этом свежий прогноз прибыли на 2024 год оказался ниже того, который был объявлен в декабре.

Акции других авиаперевозчиков также существенно подешевели: American Airlines Group - на 9,5%, United Airlines Holdings - на 10,6%, JetBlue Airways Corp. - на 5,6%, Alaska Air Group - на 4,9%.

Стоимость Wells Fargo сократилась за день на 3,3%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $3,446 млрд, или 86 центов на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом. Между тем объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам взлетел на 34%.

Bank of America Corp. снизил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем вдвое, причем выручка не оправдала прогноз. Акции банка подешевели на 1,1%.

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. опустились на 0,7%. Чистая прибыль крупнейшего банка США по объему активов в четвертом квартале снизилась на 15%, хотя скорректированный показатель существенно превысил прогноз.

В то же время на 1% выросла цена бумаг Citigroup Inc., поскольку скорректированная прибыль банка в октябре-декабре превзошла ожидания рынка.

Акции Bank of New York Mellon подорожали на 4%. Банк в минувшем квартале сократил чистую прибыль почти вдвое, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов.

Капитализация Groupon Inc., владеющей онлайн-сервисом по предоставлению скидок, повысилась на 4,8%. Компания сообщила, что финансовые показатели в четвертом квартале будут соответствовать или превысят верхние границы прогнозов.

Кроме того, бумаги Exxon Mobil и Chevron Corp. подорожали на 1,3% и 1,4% соответственно вслед за подъемом цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 118,04 пункта (на 0,31%) и составил 37592,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо UnitedHealth стали акции Walgreens Boots Alliance и Boeing Co., подешевевшие на 3,2% и 2,2%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 3,59 пункта (на 0,08%) и составило 4783,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 2,57 пункта (на 0,02%) - до 14972,76 пункта.