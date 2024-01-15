Рубль немного укрепляется относительно доллара, стабилен к юаню

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доллар умеренно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного подрастает на фоне поддержки Минфина РФ, продающего валюту в рамках бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,125 руб./$1 (-28,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,6 коп. - до 12,22 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поддержку нацвалюте оказывают данные о продаже валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Минфин РФ с 15 января по 6 февраля, как сообщалось, планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорилось в сообщении министерства. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Нефтяные котировки и мировые рынки капитала остаются в нейтральном положении.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,41 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,72 за баррель, что на 0,07% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 - на 1,5%, Nasdaq Composite - на 2,1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном показывают слабую позитивную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,06%, китайский CSI300 - 0,17%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,01%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,09%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва заметно прибавляет 0,01%.