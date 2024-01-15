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Холдинговая компания сети "Додо Пицца" планирует редомицилироваться в Казахстан

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Dodo Brands, холдинговой компании сети пиццерий "Додо Пицца", одобрил редомициляцию компании в Казахстан, сообщила финансовый директор Dodo Brands Лина Наумова.

"(...) 15 декабря 2023 года советом директоров одобрена редомициляция холдинговой компании из BVI (Британские Виргинские острова) в Международный финансовый центр "Астана" (Республика Казахстан). Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров", - сообщила Наумова в телеграм-канале компании.

Это не первая российская компания, которая редомицилируется в Казахстан. Ранее редомициляцию провел производитель серебра и золотодобытчик Polymetal и ритейлер Fix Price.

Первая пиццерия "Додо Пицца" была открыта в 2011 году в Сыктывкаре. Сеть развивается преимущественно по франчайзингу, работая почти в 15 странах мира, включая РФ и страны СНГ. На конец декабря 2023 года сеть насчитывала 1,027 тыс. розничных точек.

Dodo Brands Додо Пицца Казахстан
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