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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 80% на фоне установившихся в регионе зимних температур воздуха.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 40,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на воскресенье была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,5 млн куб. м на 15 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Январь 2024 года, по актуальным прогнозам, обещает быть в Европе довольно холодным: на градус ниже климатической нормы и на 3 градуса холоднее, чем годом ранее.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу выросла на 4%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $363 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала января обеспечивает в среднем 20% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В январе 2023 года вклад ветроэлектростанций был 16%, в декабре 2023 года - 24%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $400; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $349.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 79,72% - это на 11 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Хотя Европа активно ограничивает использование газа и его запасов, текущий уровень запасов уже уступает показателям тех же дней 2023 и 2020 года (база GIE содержит данные наблюдений с 2011 года).

За газовые сутки 13 января (выходной день) резервы снизились на 0,4 процентного пункта. С начала минувшей недели (с 8 января) интенсивность отборов значительно выше, чем в среднем за последние пять лет.

Европейские терминалы по приему СПГ в декабре 2023 работали со средней производительностью 56%, с начала января их средняя загрузка составляет 52%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа упали на 2 млрд куб. м - это ниже, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 69%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет (и находится выше пятилетнего диапазона значений), сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Газпром Европа Сергей Куприянов Украина
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