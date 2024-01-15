Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,3-0,8%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил позитивную динамику рублевых цен blue chips на подросшей нефти и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает укрепление рубля. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,8%, лидируют расписки Ozon и TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3195,72 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1145,65 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар упал до 87,76 рубля (-0,65 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,7%), TCS Group (+1,6%), акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Русала" (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции Polymetal (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков ФГ "Финам", индекс МосБиржи нацелен на продолжение роста к верхней границе широкого боковика к уровням 3250-3300 пунктов. Тем не менее, повышение волатильности и сильные уровни сопротивления могут стать причиной фиксации прибыли. С учетом этого, стоит спекулятивно рассмотреть возможность снижения рисков по портфелям.

На фоне притока дивидендов стоит рассмотреть инвестиции в секторы, ориентированные на внутренний спрос. В ближайшие дни будет интересно наблюдать за финансовым сектором благодаря отчету Сбера, запланированному на 17 января, и заседанию акционеров TCS Group, где будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в понедельник индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3160-3210 пунктов в ожидании более четких внешних сигналов, и в первую очередь от рынка нефти. Явных конъюнктурных триггеров для активизации роста, в том числе и из-за сильного рубля, в ключевых "голубых фишках" пока не наблюдается. "Лучше рынка" в понедельник будут выглядеть акции компаний черной металлургии и менее ликвидных внутренних секторов. В центре внимания новости от TCS Group. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов на этой неделе остается наиболее вероятным, полагает Локтюхов.

В США в пятницу просел индекс Dow Jones (-0,3%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,02%). За прошлую неделю Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерства труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Японский Nikkei 225 продолжает обновлять максимумы с 1990 года на фоне слабой иены и ультрамягкой ДКП Банка Японии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) для поддержки экономического роста, отмечает Trading Economics.

В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в IV квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после роста из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $78,29 за баррель (+0,01% и +1,1% в пятницу), февральская цена WTI - $72,59 за баррель (-0,1% и +0,9% в пятницу).

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4% (до $80,75 за баррель), однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.