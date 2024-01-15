Россияне стали в четыре раза чаще покупать инвестиционные квартиры в складчину

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Интерес к покупке инвестиционных квартир в складчину вырос в четыре раза за декабрь-январь, подсчитали в "Бэст-Новострой".

"В декабре-январе в четыре раза вырос интерес к покупкам квартиры в складчину. Рост интереса покупателей к совместному приобретению квартир наблюдается и в новостройках, и на вторичном рынке", - говорится в исследовании.

Рост интереса к покупке в складчину в компании объясняются ужесточением ипотеки, ростом ставок до величины отсечения по рыночным программам и увеличением первоначального взноса по льготным программам.

"Теперь некоторым покупателям зачастую проще объединиться для покупки недвижимости, чем обслуживать дорогой ипотечный кредит", - рассказывает основатель компании Ирина Доброхотова.

Такие покупки совершаются в основном без привлечения ипотеки, чаще всего покупатели хотят некоторое время сдавать их внаем сторонним арендаторам, а потом перепродать долю второму собственнику. Стоимость квартиры, приобретаемой совместно, не превышает 12 млн рублей. В Московском регионе интерес для совместных покупок сосредоточен на двухкомнатных квартирах, на них приходится 69% спроса. Преимущественный интерес к двухкомнатным квартирам среди покупателей в складчину объясняется тем, что у каждого собственника формально будет по одной комнате (при условии относительно равных частей оплаты), и даже сдавать внаём такие квартиры можно покомнатно.

"Реальный спрос, выраженный в совершенных сделках по такому механизму, пока невелик. Все же бывает сложно найти сразу двух или больше покупателей, которые полностью доверяют друг другу и имеют одинаковые планы по дальнейшему распоряжению объектом недвижимости. Но при отсутствии доступных ипотечных программ и росте цен на недвижимость есть все шансы, что совместных покупок станет больше", - говорится в исследовании.