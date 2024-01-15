Оскольский завод металлургического машиностроения перешел под контроль ОМК

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" (ОЗММ, Белгородская область) перешло под контроль "Объединенной металлургической компании" (ОМК), следует из раскрытого заводом списка аффилированных лиц.

Согласно списку, по состоянию на 31 декабря 2023 года 95,48% акций ОЗММ принадлежало АО "Выксунский металлургический завод" (Нижегородская область, входит в ОМК).

В ОМК отказались прокомментировать "Интерфаксу" покупку компанией контрольного пакета акций ОЗММ.

Стоимость сделки могла составить более 600 млн рублей. Осенью 2023 года на тот момент владелец 95,48% акций АО "ОЗММ" Олег Клюка сообщил о намерении продать свой пакет акций третьему лицу. Он направил заводу извещение о намерении осуществить отчуждение принадлежавших ему 26 399 361 акции номиналом 10 рублей каждая по цене 22,9 рубля за штуку. Таким образом, сделка оценивалась в 604 545,4 тысячи рублей.

А уже в декабре 2023 года гендиректором АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" был назначен Сергей Косулин, занимавший до этого руководящую должность на заводе "Трубодеталь" (Челябинская область, входит в ОМК).

На 5 февраля назначено внеочередное собрание акционеров АО "ОЗММ". В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров завода Олега Клюки, Федора Клюки, Ольги Клюки, Александра Игнатова, Ирины Долматовой, Ольги Проскуриной, Андрея Чурилова и о выборах нового состава совета директоров компании.

Уставный капитал АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" составляет 276 463,85 рубля, он разделен на 27 646 385 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая.

АО зарегистрировано в 1994 году на базе предприятия, образованного в 1979 году. Завод занимается обработкой металлических изделий, выпускает запасные части для горного и металлургического оборудования, предприятий других отраслей промышленности.

В 2022 году общество получило выручку по РСБУ в размере 2,02 млрд рублей и чистую прибыль 960 тысяч рублей против 80,4 млн рублей чистого убытка годом ранее. Было решено не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

"Объединенная металлургическая компания" - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.