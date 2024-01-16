Страны ЕАЭС за 11 месяцев 2023 г. снизили производство сельхозпродукции на 2,2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU -Хозяйства всех категорий стран ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизили производство сельхозпродукции на 2,3%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Годом ранее рост производства составлял 10,8%.

За 11 месяцев прошлого года сельхозпроизводство в Белоруссии выросло на 0,9%, в Киргизии – на 0,3%. В Казахстане отмечено снижение на 8,4%, в России – на 1,6%. Данные по Армении указаны за 9 месяцев - рост на 1,6%.

Согласно сообщению, производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 11 месяцев 2023 года выросло на 2,2%, до 18,6 млн тонн (оценка ЕЭК), молока – на 3% до 47,1 млн тонн, яиц – на 0,9% до 51,7 млрд штук. Рост производства скота и птицы, а также молока отмечен во всех государствах - членах ЕАЭС (без учета данных по Армении), яиц – в Киргизии и России. В Белоруссии и Казахстане производство яиц снизилось.