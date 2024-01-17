"Ростех" в январе введет первый блок ТЭС "Ударная" в Тамани

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый энергоблок ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае прошел комплексное опробование, в течение января объект планируется ввести в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Оборудование отработало 72 часа в режиме номинальной мощности, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны. Заявленные характеристики были подтверждены, в течение января объект планируется ввести в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

"Проект ТЭС "Ударная" - большой и сложный. В связи с геополитической ситуацией были серьезные изменения, в том числе в составе генерирующего оборудования. Тем не менее, наши предприятия - и строители, и поставщики оборудования - справляются с этим вызовом", - приводятся в сообщении слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

ТЭС "Ударная" мощностью 560 МВт строится в рамках механизма конкурсного отбора мощности новой генерации. Станция использует отечественную турбину ГТД-110М производства ОДК (входит в "Ростех"). Окупаемость проекта будет обеспечена платежами промышленных потребителей энергорынка.

Строительство ТЭС ведет входящий в "Ростех" "Технопромэкспорт". Изначально планировалось, что станция начнет работу в апреле 2021 г., но из-за переконфигурации проекта срок был перенесен на 2023 г. Предполагалось, что первый блок введут в конце октября, а второй - в конце ноября.

Механизм отбора мощности предусматривает штрафы для инвесторов в случае невыполнения обязательств по срокам. Для "Ударной", как сообщалось, придумали механизм поэтапной аттестации, чтобы ее ввод происходил "в рассрочку". "Они выдадут мощность с двух турбин, а еще одну турбину ГТД-110М построят в мае 2024 г. Если они ее не построят, то все, что они получили за первые две турбины, мы заберем", - пояснял журналистам суть механизма замминистра энергетики Павел Сниккарс.