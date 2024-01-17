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Компания Баффета консолидировала американскую сеть АЗС Pilot Travel Centers

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. выкупила оставшиеся 20% американской сети АЗС и центров отдыха для водителей Pilot Travel Centers (PTC) у сына основателя компании Джимми Хаслама, пишет The Wall Street Journal.

Сумма сделки не раскрывается.

Berkshire аккумулировала 80%-ную долю в PTC за последние шесть лет, заплатив за нее в общей сложности $11 млрд.

Компания семьи Хаслам Pilot Corp. в январе получила возможность реализовать опцион на продажу Berkshire оставшихся акций. В соответствии с соглашением между двумя компаниями, цена выкупа бумаг должна была рассчитываться на основе показателя в 10 раз выше скорректированной EBIT PTC за предыдущий год.

Ранее в январе компания Баффета урегулировала претензии Pilot, обвинявшей Berkshire в том, что она приняла ряд мер, чтобы занизить прибыльность PTC, что сократило бы сумму сделки по продаже оставшихся 20% акций компании на $1,2 млрд. Речь, в частности, шла об изменении методов расчета прибыли.

Условия соглашения Berkshire и Pilot по этому вопросу также не раскрываются.

Berkshire Hathaway PTC Джимми Хаслам Уоррен Баффет Pilot Travel Centers США
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