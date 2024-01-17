Структура Бачина приобрела 66,6% в компании "Национальные канатные дороги"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Структура бизнесмена Сергея Бачина "Органик Маркет" приобрела долю 66,6% в компании "Национальные канатные дороги", которая прежде принадлежала АО "Кавказ.РФ", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель "Органик Маркет" подтвердил "Интерфаксу" факт сделки, отметив, что компания "заинтересована в инвестициях в бизнес по производству канатных дорог".

ООО "Национальные канатные дороги" (сокращенное название ООО "НКД"), как следует из информации на ее сайте, специализируется на создании объектов горнолыжной инфраструктуры и городских канатных дорог, а также эксплуатации канатных дорог. Компания была создана в 2018 году, зарегистрирована в городе Майкоп (Адыгея). Оставшаяся доля 33,3% компании принадлежит ООО "Миракл".

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году составила 2,26 млрд рублей, чистая прибыль - 7,8 млн.

Бачин - один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов - курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.