Банкам хотят запретить начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает запретить кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга.

Документ (№532254-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов во главе с Натальей Костенко (партия "Единая Россия").

Согласно Гражданскому кодексу РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Установлен шестимесячный срок на вступление наследников в наследство.

Действующее законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности и начисление штрафов (пени, неустойки) по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство. В итоге, как говорится в пояснительной записке, в правоприменительной практике встречаются случаи, когда кредиторы требуют от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что умер.

"В случае смерти заемщика до момента вступления его наследников в наследство кредитор не вправе начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа), предъявлять к наследникам заемщика требования о досрочном возврате сумм кредита (займа), обращать взыскание на предмет залога (ипотеки)", - говорится в поправках в закон о потребительском кредите.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.