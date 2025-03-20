Правительство поддержало запрет начисления процентов за просроченные унаследованные кредиты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который предлагает запретить кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга.

Законопроект № 532254-8 в январе 2024 года в палату внесла группа депутатов во главе с Натальей Костенко.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в отзыве. Кабинет министров предложил ряд технических деталей, в частности - изменить терминологию и установить период, в течение которого не будут применяться меры ответственности за неисполнение денежного обязательства - с момента открытия наследства и до шести месяцев, если не установлено иное по решению суда по наследственным спорам.

По Гражданскому кодексу, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Установлен шестимесячный срок на вступление наследников в наследство.

Действующее законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности и начисление штрафов (пени, неустойки) по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство. В итоге, как говорится в пояснительной записке, в правоприменительной практике встречаются случаи, когда кредиторы требуют от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что умер.

"В случае смерти заемщика до момента вступления его наследников в наследство кредитор не вправе начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа), предъявлять к наследникам заемщика требования о досрочном возврате сумм кредита (займа), обращать взыскание на предмет залога (ипотеки)", - говорится в поправках в закон о потребительском кредите.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.