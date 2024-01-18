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Производитель алюминия Alcoa в IV квартале сократил чистый убыток в 2,6 раза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминия Alcoa в четвертом квартале сократил чистый убыток в 2,6 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре уменьшился до $150 млн, или $0,84 на акцию, по сравнению с $395 млн, или $2,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,56 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали более значительных потерь - на уровне $0,85 на акцию.

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Выручка Alcoa уменьшилась на 2,5% в годовом выражении - до $2,595, в том числе из-за падения цен на алюминий. Консенсус-прогноз составлял $2,59 млрд.

Производство глинозема в минувшем квартале снизилось на 1% относительно предыдущих трех месяцев - до 2,79 млн тонн. Выпуск алюминия повысился на 2% и достиг 541 тыс. тонн.

По итогам всего 2023 года Alcoa снизила производство глинозема на 13% (до 10,908 млн тонн) и нарастила выпуск алюминия на 5,2% (до 2,114 млн тонн).

Компания планирует в 2024 году выпустить 9,8-10 млн тонн глинозема и 2,2-2,3 млн тонн алюминия, сообщается в отчетности.

Котировки акций Alcoa на дополнительных торгах в среду снизились на 2,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 2,5% (до $5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 10%.

Alcoa
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