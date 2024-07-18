Alcoa завершила II квартал с чистой прибылью и выручкой лучше прогноза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская алюминиевая компания Alcoa завершила второй квартал 2024 года с чистой прибылью благодаря повышению цен, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Чистая прибыль Alcoa в апреле-июне составила $20 млн, или 11 центов в расчете на акцию, против убытка в $102 млн, или 57 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 16 центов на акцию против убытка в 35 центов годом ранее.

Выручка повысилась на 8,3% - до $2,906 млрд с $2,684 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 8 центов на акцию при выручке в $2,84 млрд.

Производство глинозема во втором квартале сократилось на 5% относительно предыдущих трех месяцев - до 2,539 млн тонн. Выпуск алюминия вырос на 3,8% - 543 тыс. тонн.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2024 году глинозема будет поставлено на рынок в диапазоне 9,8-10 млн тонн, алюминия - 2,2-2,3 млн тонн. По итогам прошлого года производство глинозема составило 10,9 млн тонн, алюминия - 2,1 млн тонн.

За последние три месяца капитализация Alcoa увеличилась на 3,8% (до $6,9 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 11,3%.