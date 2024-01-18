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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Аналитик "РенКап" не видит факторов сильного изменения курса рубля ни до, ни после выборов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Серьезных драйверов для укрепления рубля до президентских выборов и падения курса после них в России в настоящий момент нет, считает главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец.

"На наш взгляд, все, что можно было сделать для поддержки рубля, с точки зрения внутренних условий - уже сделано. Поэтому вряд ли мы увидим что-то еще радикально новое до марта", - сказала Донец журналистам.

По ее мнению, введение обязательной репатриации и конвертации экспортной выручки способствовало укреплению рубля до уровней, более соответствующих фундаментальным факторам.

"Сейчас рубль выглядит крепким. Есть много позитива по рублю, в том числе рынок переваривает новости о повысившихся продажах со стороны ЦБ внутри бюджетного правила. Но, на мой взгляд, надо обратить внимание на то, что сырьевая конъюнктура доходит сейчас с большими лагами, и снижение сырьевых цен, которое произошло в конце четвертого квартала, в рынок целиком еще не дошло. И с этой точки зрения какой-то гипертрофированный позитив относительно рубля я бы не испытывала", - отметила она.

Однако фундаментальных факторов для ослабления рубля после выборов пока тоже не видно, полагает Донец. "Если выборам будут предшествовать дополнительные бюджетные расходы, то да, это может сыграть в пользу ослабления рубля. Но это краткосрочно и не очень большой объем", - добавила эксперт.

Среди внешних факторов ключевой переменной остаются нефтяные котировки, считает Донец.

"Больших драйверов для рубля в сторону ослабления нет, за исключением только возможной истории про нефть. Сами сырьевые цены, безусловно, имеют существенную неопределенность. Вы сами знаете, что прогнозы разнятся от $60 до $100 по Brent", - заключила она.

По прогнозам "Ренессанс Капитала", курс доллара на конец 2024 года составит 92 рубля/$1.

Ренессанс Капитал Brent Софья Донец
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