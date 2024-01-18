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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Рубль в четверг не изменился к бивалютной корзине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрос, евро, напротив, лишь немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль не изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 89,05 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,62 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 0,4 копейки, до 92,46 руб. Курс китайского юаня увеличился на 4,85 копейки - до 12,27 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшую разнонаправленную динамику в основных парах на закрытие торгов четверга, ранее значительную часть сессии он умеренно подрастал к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть. Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать продажа валюты как со стороны экспортеров, в том числе, в рамках подготовки к налоговым выплатам января, так и в рамках бюджетного правила.

С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Доля российского рубля в экспортной выручке, поступившей в РФ, упала в ноябре 2023 года до минимальных с августа 2022 года 33,8% с 38,1% в октябре, следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных накануне на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля прочих валют при оплате экспорта в ноябре выросла до 39,4% с 37,2% в октябре, это стало новым максимальным уровнем показателя.

Доля платежей по экспортным контрактам, выполненным в валютах недружественных государств, увеличилась в ноябре до максимальных с июня 2023 года 26,8% с 24,7% в октябре.

При экспорте в азиатские страны доля рублевых платежей снизилась в ноябре до 28,9% с 34,6% в октябре, продолжая снижение, начавшееся после достижения в июле максимума 42,6%.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, доллар в четверг лишь немного подрос, в то время как накануне российская валюта существенно ослабла, потеряв в паре с долларом 1,3%. "Снижение курса рубля в середине января могло быть вызвано усилением неопределенности во внешнеторговой сфере из-за сообщений в СМИ о сокращении банками КНР и Турции операций с российскими контрагентами. Однако последние данные говорят, что российская нефть сейчас продается примерно в прежних объемах, а значит приток валюты к экспортерам не снижается. Как минимум до конца марта крупнейшие российские экспортеры обязаны продавать 90% своей валютной выручки на внутреннем рынке в соответствии с президентским указом. В ближайшей перспективе активность продаж валюты должна вырасти для уплаты 29 января декабрьского НДПИ и налога на сверхприбыль за 2023 год. Не забываем, что параллельно с этим вплоть до 6 февраля Банк России ежедневно продает иностранную валюту (китайские юани) и золото на сумму 16,5 млрд рублей", - говорит Потавин.

"Рубль в начале торгов ускорил нисходящее движение предыдущих сессий. Правда, вскоре российская валюта перешла к быстрому восстановлению. После старта основной сессии котировки стали консолидироваться. Давление сырьевого фактора, скорее всего, компенсируется для рубля мерами властей, введенными в прошлом году для предотвращения его дальнейшего быстрого обесценивания. В первую очередь это высокая ключевая ставка и большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,13% после 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду вечером Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 15 января составил 0,39%.

Из данных за 15 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 января осталась на уровне 7,44% (также, как и на 9 января) после 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,40%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, завершен, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщает Росстат, инфляция за период с 10 по 15 января замедлилась до 0,13% н/н с 0,26% неделей ранее, - указывает эксперт. - С начала месяца инфляция составила 0,39% на 15 января, что сопоставимо с уровнем инфляции за первую половину декабря. Исходя из цифр за январь, мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки скорее всего завершен, однако из-за ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году, роста мировых расходов на транспорт и роста мировых цен на отдельные продукты питания инфляционное давление, скорее всего, сохранится и может потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени".

Нефть

Подъем цен на нефть эталонных марок несколько ускорился вечером в четверг, участники рынка анализируют данные о запасах в США. Поддержку котировкам также оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,98%, до $78,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,3%, до $73,5 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, тогда как WTI подорожала на 0,2%.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 2,492 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 313 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 12 января резервы нефти в Штатах повысились на 483 тыс. баррелей при ожидавшемся снижении на 2,4 млн баррелей.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 января на 30,7 копейки, до 88,661 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,51 копейки, до 96,5882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг вырос на 38,51 копейки по отношению к среде и составил 88,724 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 41,43 копейки и составил 88,7925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 205,086 млн, из которых $317,626 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $887,46 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 56,21 копейки, до 96,59 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 51,48 копейки, до 96,6167 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR609,411 млн, из которых EUR170,162 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 января выросла на 3 базисных пункта - до 15,59% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в четверг на прежнем уровне - 15,41% годовых, на три месяца - повысилась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,02% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 13,32% годовых.

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