Инфляция в Японии в декабре замедлилась до 2,6%, обновив минимум за полтора года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Продукты питания выросли в цене на 6,7% после подъема на 7,3%, топливо и электричество подешевели на 13,2% (в ноябре - на 11,4%), транспортные услуги подорожали на 2,9% (2,8%), одежда - на 3% (2,8%).

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% в ноябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом и оказался минимальным за полтора года.

Несмотря на снижение, базовая инфляция остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 21 месяц подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре составила 3,7% в годовом выражении против 3,8% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в декабре повысились на 0,1% относительно ноября, когда показатель не изменился в помесячном исчислении.