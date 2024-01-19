Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% на фоне укрепления рубля

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне укрепления рубля, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы и подросла нефть (Brent торгуется выше $79 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС почти не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3173,02 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1125,15 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 88,9 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), "Яндекса" (-1,3%), "Северстали" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), TCS Group (-0,4%), бумаги "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, в пятницу на рынке акций РФ может сохраниться сдержанно коррекционный настрой – индекс МосБиржи перед выходными может инерционно протестировать нижнюю границу целевого диапазона 3160-3210 пунктов.

Однако, учитывая отсутствие негативных экономических новостей и стабилизацию ситуации на рынке нефти, значимых факторов для активизации продаж пока не видно. Несмотря на затягивание безыдейной фазы, сценарий улучшения сантимента в дальнейшем, с развитием движения индекса МосБиржи в направлении осенних максимумов, остается более вероятным, считает аналитик.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", рынок акций РФ продолжает консолидироваться вблизи 3200 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие импульса как для продолжения роста, так и для снижения.

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн млн б/с по сравнению с оценкой, опубликованной месяцем ранее. В 2023 году рост спроса, согласно, МЭА, был намного сильнее, составив около 2,3 млн б/с. Между тем, МЭА прогнозирует рекордный объем предложения "черного золота", на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде. Тем не менее, рынок не обратил внимание на прогноз избыточного предложения в следующем году, а котировки Brent остаются немногим ниже $80 за баррель. Поддержку котировкам оказывает недельное сокращение запасов сырой нефти в США, отмечают эксперты.

Фондовые рынки в США и Азии

В США в четверг индексы акций выросли на 0,5-1,4% во главе с Nasdaq вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Бумаги представителей полупроводниковой отрасли повысились благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ведущего мирового производителя чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company за IV квартал.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года. Показатель сократился на 16 тыс. - до 187 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics.

Между тем, число новостроек в Штатах в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%, фьючерс на Dow теряет менее 0,1%).

Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% в ноябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом и оказался минимальным за полтора года.

Китайский рынок проседает, инвесторы продолжают отыгрывать данные о более медленном, чем ожидалось, росте китайской экономики в IV квартале - ВВП КНР повысился на 5,2% вместо ожидавшихся 5,3%.

Участники рынка полагают, что слабый рост экономики позволяет ожидать новых стимулов со стороны правительства, однако пока власти не торопятся объявлять о мерах поддержки, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются продолжить рост и завершают неделю в "плюсе" на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $79,15 за баррель (+0,1% и +1,6% накануне), февральская цена WTI - $74,25 за баррель (+0,2% и +2,1% в четверг).

С начала недели Brent подорожала на 1%, WTI – на 2,1%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов – на 2,37 млн баррелей.