В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

Сейчас на этом рынке предложение не начало восстанавливаться, а потенциальный спрос упал на 35%

Фото: Игорь Генералов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Активность на вторичном рынке жилья в Москве и Подмосковье повысится, если Банк России снизит ключевую ставку, сообщили в пресс-службе "Инком-Недвижимости".

"Если будет принято решение опустить ключевую ставку, что повлечет за собой снижение процентов по ипотеке, активность на рынке повысится, цены будут снижаться медленнее. Однако для реального оживления рынка ставка должна быть менее 10%, что в нынешних условиях малореально", - рассказал директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

По данным аналитиков, спрос на "вторичку" упал в декабре на 20% по сравнению с октябрем и сентябрем. Шлома добавил, что активность, которая наблюдалась осенью, связана с изменениями условий ипотеки. Доля ипотечных сделок в общем объеме составила 37,4% в сентябре, 31,4% в октябре, 31% в ноябре и 25% в декабре.

Сейчас на рынке вторичного жилья предложение еще не начало восстанавливаться, цены не изменились, а потенциальный спрос упал на 35%.

"Поступление заявок на ипотечное кредитование больше не имеет массовый характер, они стали единичными. И портрет покупателя вторичного жилья, использующего рыночный жилищный кредит, сегодня выглядит так: это бесстрашный человек, в котором совмещаются безумство и отвага", - считает Шлома.

По его мнению, общие ожидания связаны с выборами президента России. Игроки надеются на снижение ключевой ставки перед голосованием, пояснил Шлома. Если ключевая ставка останется на прежнем уровне, то начнет падать спрос, повысится объем предложения, а жилье удешевится.

В компании также выяснили, что в декабре 2023 года на вторичном рынке в старых границах Москвы средняя стоимость кв.м составила 279,3 тысячи рублей, что на 0,1% выше, чем в ноябре. В Новой Москве предложение за месяц подорожало примерно на 0,2%, а в Подмосковье - на 0,23% до 141,7 тысячи рублей. Руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов добавил, что, несмотря на стабильную стоимость "квадрата", отмечается рост медианной цены с сентября.

"Рост был незначительным, но он отражает общий тренд последних четырех месяцев прошлого года - оживление рынка недвижимости на фоне ужесточения условий жилищного кредитования", - подытожил Таганов.