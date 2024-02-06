В России разница цены между новостройками и вторичкой снизилась до 15%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Разница в цене между новостройками и вторичным рынком недвижимости снизилась до уровня 15%, говорится в исследовании "Циан.Аналитики".

"В целом по стране первичка на 15% дороже вторички, но этот результат не отражает соотношение цен в отдельных локациях. Оценки ценового разрыва отличаются (вплоть до 40%)", - говорится в исследовании.

Эксперты объясняют, что если взять среднюю стоимость квадратного метра во всех объявлениях на площадке, то на вторичном рынке она составит 151,9 тысячи рублей, на первичном рынке - 175,2 тысячи рублей. То есть разница между ценами на рынках - 15,3%.

Они подчеркивают, что регионов, где вторичка дороже первички почти не осталось. Наибольший разрыв в цене в Астраханской области ("квадрат" в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской области (46%), Иркутской области (41%). Из 65 анализируемых регионов только в пяти стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном - в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Самарской области, а также Севастополе. Разрыв в ценах составляет 0,1-22% - минимальный в Самарской области, максимальный в Севастополе.

В среднем по крупнейшим городам первичка дороже вторички на 13%. В городах Московской области новостройки дороже жилья на вторичном рынке на 7%. В отдельных районах Москвы разрыв цен между первичным и вторичным рынками может достигать 60%, но в среднем по районам первичка на 12,6% дороже, чем вторичка.

"В ближайшие месяцы средние номинальные цены предложения на первичном рынке снижаться не будут. Для сегмента будет характерна либо стагнация (на невысоком спросе активность застройщиков по индексации цен и предоставлению скидок обычно уравновешивают друг друга), либо медленный рост (из-за решений по комиссионным вознаграждениям и строительной инфляции). На вторичном рынке избежать снижения цен, скорее всего, не получится - будет наблюдаться коррекция из-за снижения спроса на фоне высоких ипотечных ставок", - прогнозирует эксперт компании Елена Лапшина.